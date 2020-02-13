Во время работы на линии переработки льнотресты. Фото из архива

13 февраля, Минск/ Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году на 17% возросло производство льноволокна по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации главы ведомства, в 2019 году было получено 46 тыс. т льноволокна. Однако поручение Президента по производству не менее 55 тыс. т сельскохозяйственной отраслью не было выполнено, отметил министр.

"Нам необходимо сделать акцент на льноводстве. Во всем мире этой культуре уделяется особое внимание, льноволокно - уникальный материал. А ведь лен - наша традиционная сельскохозяйственная культура, она нанесена на герб страны, и наш долг заниматься этим производством, но надо заниматься эффективно. Нужно подготавливать площади под возделывание этой культуры. В этом году нам необходимо выполнить поставленные задачи по производству льноволокна", - подчеркнул Анатолий Хотько.

Также министр сообщил, что в целом по итогам 2019 года сельскохозяйственной отрасли удалось сохранить положительную динамику развития АПК. Обеспечен рост экспорта продукции, сложилось положительное внешнеторговое сальдо, укрепилась инфраструктура села. За 2019 год увеличилось производство продукции сельского хозяйства на 2,9%, на 4,2% возросло производство продукции сельхозорганизаций. "Положительная динамика роста по объемам производства отмечается во всех областях, кроме Гомельской. Благоприятным год стал для растениеводства, получен неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур. Практически полностью удовлетворены внутренние потребности в продукции животноводства, отмечается положительная динамика по производству молока, мяса птицы", - сообщил глава ведомства.

"Прирост объемов производства сочетался с благоприятной ценовой конъюнктурой и нашими решениями по финансовому оздоровлению организаций, что способствовало улучшению аграрной экономики страны. На 11% увеличилась выручка от реализации продукции, на 4% сократилась количество убыточных организаций. К тому же отмечается рост заработной платы работников сельского хозяйства", - отметил Анатолий Хотько.-0-