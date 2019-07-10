В Беларуси в 2019 году планируется заготовить на 9% больше травяных кормов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации планируют заготовить на зимне-стойловый период 2019-2020 годов 9168,1 тыс. т кормовых единиц травяных кормов (109% к уровню 2018 года), сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В том числе планируется заготовить 948,3 тыс. т сена, почти 13 млн т сенажа, более 18 млн т силоса. Укосная площадь многолетних трав первого укоса в целом по стране составляет 1,3 млн га - это на уровне прошлого года. Для заготовки кормов в сельхозорганизациях имеются 3,9 тыс. кормоуборочных комбайнов, 6,1 тыс. косилок, 5,3 тыс. пресс-подборщиков.

"В настоящее время уборка трав первого укоса завершена. Сельскохозяйственные организации ведут уборку второго, укосная площадь которого составляет 784 тыс. га. Объемы заготовленных травяных кормов выше прошлогоднего уровня. Всего заготовлено за счет трав первого и второго укосов 2739,6 тыс. т кормовых единиц (111% к уровню 2018 года), что составляет 8,77 ц кормовых единиц на одну условную голову скота", - сказали в Минсельхозпроде.

Белорусские аграрии приступили к уборке урожая зерновых. В текущем году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) составляет 2,251 млн га (на 273,9 тыс. га больше, чем в прошлом году). Эти культуры убраны на 50,4 тыс. га (2,33% от общей площади), намолочено 157,4 тыс. т зерна при средней урожайности 31,2 ц/га. Кроме того, завершается уборка озимой сурепицы на зерно - задание выполнено на 99,1%. Намолот составил 32,4 тыс. т. Аграрии также убрали 41,3% площадей озимого рапса на зерно. Намолот составил 215,5 тыс. т, урожайность - 16,4 ц/га.

Для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях имеются 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. По состоянию на 10 июля готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 83%, зерноочистительно-сушильных комплексов - 85%. Для завершения подготовки техники и поддержания ее готовности на складах холдинга "Гомсельмаш" и РО "Белагросервис" имеется достаточное количество запасных частей.-0-