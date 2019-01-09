В Беларуси в 2019 году планируют увеличить добычу нефти до 1 млн 690 тыс. т

9 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" планирует в текущем году увеличить добычу нефти на 20 тыс. т по сравнению с 2018 годом и достичь 1 млн 690 тыс. т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Прирост запасов углеводородов должен полностью компенсировать добычу. "Преодоление дисбаланса добычи и прироста запасов в компании намерены сделать трендом ближайших лет. Такая амбициозная задача требует от геологов напряженной и предельно кропотливой работы с ресурсами по всем направлениям. Это и увеличение коэффициента нефтеотдачи, и доразведка, и поисково-разведочное бурение", - рассказали в пресс-службе.

На предприятии также отметили, что благодаря комплексному подходу к освоению действующих месторождений и новых площадей, внедрению современных технологий выросла доля промышленных запасов углеводородов в общей структуре, а также количество продуктивных скважин.

"В последние пять лет основные показатели геологоразведочных работ держатся на стабильно высоком уровне. В прошлом году в Беларуси обновлены многолетние рекорды проходки поисково-разведочного бурения, объема полевых сейсморазведочных работ по методике 3D. Эффективность геологоразведки тоже стремится к максимуму", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году построили шесть поисково-разведочных скважин, подготовили проекты по освоению четырех новых структур: Пасечной, Ново-Макановичской, Северо-Омельковщинской и Избынской.

Ожидается, что каждая пятая пробуренная в 2019 году "Белоруснефтью" скважина станет поисково-разведочной. Поиски нефтяных залежей сосредоточат в Центральной структурной зоне Припятского прогиба - на Северо-Омельковщинской, Макановичской и Восточно-Макановичской площадях, а также в Северной зоне - на Иповской и Пасечной подсолевых структурах.

"Для "Белоруснефти" приоритетными являются два направления: это подготовка и поиск новых перспективных структур, повышение эффективности освоения разрабатываемых месторождений. У нас разработана комплексная программа геологоразведочных работ. Она предусматривает освоение как традиционных, так и некондиционных запасов. Чтобы активизировать темпы извлечения всех типов трудноизвлекаемых ресурсов, в компании разработаны и внедряются адресные технико-технологические подходы", - подчеркнул заместитель генерального директора по геологии объединения Петр Повжик.-0-