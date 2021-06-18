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Экономика
18 июня 2021, 09:23

В Беларуси в 2020 году 98,7% организаций использовали в своей работе интернет - Белстат

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исходя из данных государственного статистического наблюдения об использовании организациями информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в Беларуси в 2020 году 98,7% организаций использовали в своей работе интернет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

В государственном статистическом наблюдении об использовании организациями ИКТ в 2020 году приняли участие 8617 респондентов.

Среди обследованных организаций возможность использовать в своей работе сеть Интернет имели 98,7% организаций, локальные вычислительные сети - 78,3%, интернет - 27,6%, экстранет - 14,7%. Услугами электронной почты воспользовались 98,4%. Каждая вторая организация (50,9%) предоставляла своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в интернет.

Практически все организации (94,6%), подключенные к сети Интернет, использовали стационарный широкополосный доступ. Беспроводным доступом воспользовались 62%.

Современные технологии позволяют получать быстрый и качественный доступ к необходимым ресурсам. О востребованности скоростного подключения говорят следующие цифры: скорость свыше 10 Мбит/с в 2020 году использовали 64,9% организаций против 53,9% в 2018 году.

Среди обследованных организаций 70,4% имели веб-сайт, из них 72,8% использовали его для публикации каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 45% - для публикации вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 22,6% - для осуществления платежей посредством электронной платежной системы.

В 2020 году 30,5% организаций воспользовались сервисами облачных вычислений. Чаще всего они использовали облачные сервисы для приема и передачи электронной почты (66,2%), размещения баз данных и хранения файлов (62,1%), доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (61,1%), а также размещения собственного программного обеспечения (34,3%).

Организации использовали сеть Интернет для отправки и получения электронной почты (98,8%), осуществления банковских операций (96,5%), представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов (96%), получения сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках (89,5%), информации о деятельности госорганов (88,9%), об организации, ее товарах (работах, услугах) (79,7%), а также информационных услуг (77%), поиска персонала (69,6%), диалога в режиме реального времени и размещения объявлений (61,7%).

По данным наблюдения в 2020 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 27,9% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) - 38,8%.

Как показывают данные государственного статистического наблюдения, белорусский бизнес стабильно наращивает свой цифровой потенциал. На разработку, внедрение и использование цифровых технологий в 2020 году организации израсходовали порядка Br2,61 млрд. По-прежнему основными статьями затрат являются: приобретение машин и оборудования, а также их техническое обслуживание, модернизация, текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами (26,8% от общей суммы затрат на разработку, внедрение и использование цифровых технологий); оплата услуг сторонних организаций и специалистов (25,7%); приобретение программного обеспечения (16%), из него 43% - приобретение программного обеспечения, разработанного в республике; оплата телекоммуникационных услуг (8,6%).-0-

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