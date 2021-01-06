В Беларуси в 2020 году реализовано гособлигаций на Br300 млн и $463,44 млн

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму Br300 млн и $463,44 млн, в том числе именных облигаций - Br300 млн и $450,56 млн, облигаций на предъявителя - $12,88 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

При этом в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" размещено государственных именных облигаций на сумму $225,56 млн.

В Минфине также рассказали, что с 11 января в торговой системе БВФБ возобновляется размещение гособлигаций, номинированных в долларах США, выпуска №271 (ставка 4,5% годовых, дата погашения - 10 февраля 2028 года). А в отделениях Беларусбанка и Белагропромбанка для физических лиц доступны для приобретения гособлигации на предъявителя, номинированные в долларах США, выпуска АЗ 7 (ставка 3,2%, дата начала погашения - 9 ноября 2023 года).-0-