В Беларуси в 2020 году сбор ВМР увеличился на 3,2%

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 2020 год собрано на 3,2% больше вторичных материальных ресурсов (ВМР), чем в 2019-м, сообщили БЕЛТА в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Всего за 2020 год собрано 789,9 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе отходов бумаги и картона - 394,6 тыс. т, отходов стекла - 188,9 тыс. т, отходов пластика - 97,6 тыс. т, изношенных шин - 54,4 тыс. т, отработанных автомобильных масел - 22,2 тыс. т, отходов электронного и электрического оборудования (старой бытовой техники) - 29,1 тыс. т. Больше всего за прошлый год возрос сбор вторичных ресурсов в Витебской области (на 10,3%).

Как отметили в учреждении, благодаря росту объемов сбора вторичных ресурсов использование коммунальных отходов достигло по итогам 2020 года 25%. В 2019 году оно было на уровне 22,5%.

За счет механизма расширенной ответственности производителей и поставщиков (РОП) товаров и упаковки, в сферу сбора и переработки коммунальных отходов страны в 2020 году инвестировано Br148 млн. Чтобы стимулировать организации разных форм собственности собирать из коммунальных отходов вторичные ресурсы, через выплаты компенсации расходов за сбор было направлено Br61,1 млн. Также 81,8 млн инвестиций выделено на расширение и модернизацию инфраструктуры сбора, сортировки, подготовки к использованию ВМР, переработки отходов, включая строительство заводов и производств, закупку техники и оборудования.

В прошлом году за счет РОП получили финансирование такие крупные проекты, как строительство мусороперерабатывающего сортировочного завода в Витебске, создание мощностей по использованию RDF-топлива при производстве цемента на филиале №1 "Цементный завод" ОАО "Красносельскстройматериалы", модернизация производства полимерных регрануляторов для ОАО "Белвторполимер" и др.

Для организации раздельного сбора отходов в Беларуси в 2020 году дополнительно закуплено 3 208 различных контейнеров, в том числе евроконтейнеров и контейнеров заглубленного типа. Также приобретено около 355 034 пластиковых контейнеров для ТКО и ВМР для бесплатной выдачи жителям индивидуальной застройки в населенных пунктах страны.-0-