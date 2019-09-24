В Беларуси в 2020 году увеличится объем строительства жилья для многодетных семей

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличится объем строительства жилья для многодетных семей. Об этом заявил журналистам в Минске на открытии международной строительной выставки "Будпрагрэс" заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году для многодетных семей планируется построить 12 тыс. квартир. "Составляются планы на следующий год, они будут значительно выше", - сказал Владимир Кухарев. По его словам, финансирование обеспечено в полном объеме, выделены кредитные ресурсы.

Вице-премьер отметил, что серьезный толчок для участия многодетных семей в жилищном строительстве даст возможность использования на эти цели семейного капитала. Ранее им зачастую приходилось отказываться от строительства квартир, поскольку кредит не покрывал всю сумму.

Как сообщалось, в соответствии с указом №345 срок действия программы семейного капитала продлевается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей.

Формирование семейного капитала будет осуществляться в белорусских рублях, с базовым размером на 1 января 2020 года Br22,5 тыс. Для сохранения покупательной способности размер семейного капитала будет ежегодно индексироваться в зависимости от темпов роста потребительских цен.

Предусмотрено, что право на назначение семейного капитала имеют граждане Беларуси при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей, если с учетом родившегося (усыновленного, удочеренного) ребенка в семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет.

Назначение семейного капитала осуществляется при обращении в местные исполнительные и распорядительные органы. Право на обращение за назначением семейного капитала может быть реализовано в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующих детей, а право на распоряжение средствами семейного капитала - по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

После истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого семья приобрела право на семейный капитал, средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования); получение платных медицинских услуг‚ оказываемых организациями здравоохранения.

Порядок и конкретные цели использования средств семейного капитала, а также порядок и условия их досрочного использования устанавливаются Советом Министров.-0-

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