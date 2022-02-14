В Беларуси в 2021 году капитально отремонтировано более 3,3 млн кв.м жилья

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году введено в эксплуатацию после капитального ремонта 3,344 млн кв.м общей площади жилья. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметили в ведомстве, это самый высокий показатель по капитальному ремонту за последние годы, вместе с тем 3,344 млн кв.м капитально отремонтированного жилья составляет 94,5% от плана на год. Задание на 2021 год не выполнено в Витебской области, где отремонтировано 403 тыс.кв.м, или 82,2% от плана, Гомельской - 419,2 тыс.кв.м, или 84,7%, Минской - 310,4 тыс.кв.м, или 78,6%. В Брестской области после капитального ремонта введено в эксплуатацию 364 тыс.кв.м из 360 тыс.кв.м запланированных на год, таким образом область выполнила годовой план по капремонту на 101,1%. В Гродненской области также перевыполнен годовой план, там капитально отремонтировано 373,8 тыс.кв.м общей площади жилья, что составляет 102,4% от плана на 2021 год. В Могилевской области план выполнен на 100,8%, в регионе капитальный ремонт выполнен 398,3 тыс.кв.м жилья. Минск также может похвастаться хорошими результатами - в 2021 году в столице после капитального ремонта введено в эксплуатацию более 1,075 млн кв.м жилья, что на 3,4% больше, чем было запланировано.

Что касается планов на 2022 год, то в стране планируется ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 3,62 млн кв.м общей площади жилья. Из них 366,4 тыс. кв.м будет отремонтировано в Брестской области, 490 тыс. кв.м - в Витебской, 510 тыс. кв.м - Гомельской, 368 тыс. кв.м - Гродненской, 406,7 тыс. кв.м - Минской и почти 402 тыс. кв.м жилья капитально отремонтируют в Могилевской области. В Минске запланирован ввод после капитального ремонта 1,077 млн кв.м жилья.

В ведомстве также напомнили, что согласно госпрограмме в стране ежегодный ввод после капитального ремонта должен составлять не менее 3% эксплуатируемой общей площади жилых домов.-0-