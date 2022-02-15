В Беларуси в 2021 году заменили почти 450 км теплосетей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЖКХ Беларуси в 2021 году заменено 449,1 км тепловых сетей с неудовлетворительными теплотехническими характеристиками и длительными сроками эксплуатации. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в прошлом году было заменено 83,2% от годового задания (539,8 км). "Задание по замене тепловых сетей в 2021 году выполнено всеми организациями ЖКХ только Брестской, Гродненской и Могилевской областей. В Витебской области задание не выполнено одной организацией, в Гомельской - 9, в Минской - 19", - отметили в ведомстве.

Согласно данным, в Брестской области за прошлый год заменено 67,7 км теплосетей, что составляет 107,3% от задания на год, в Витебской - 65,2 км (100,3%), Гомельской - 73,9 км (74,5%), Гродненской - 51,9 км (100,4%), Минской - 42,6 км (37%), Могилевской - 93,3 км (102,2%). В столице по итогам года переложено 54,5 км тепловых сетей, что соответствует годовому заданию.

При замене теплосетей используются современные предварительно изолированные трубы, что позволяет экономить большое количество тепловой энергии. "Государственной программой было установлено задание по минимизации потерь тепловой энергии на 2021 год - не более 9,8%. По итогам прошлого года потери в сетях тепловой энергии собственного производства составили 9%, в том числе в Брестской области - 9,4%, Витебской - 10,2%, Гомельской - 8,6%, Гродненской - 9,2%, Минской - 8,6%, Могилевской области - 9,7%. В Минске потери тепловой энергии составили 6,7%", - сообщили в министерстве.-0-