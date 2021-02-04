В Беларуси в 2025 году планируют увеличить использование ТКО до 64%

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют увеличить в Беларуси в 2025 году до 64%. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации министра, в 2020 году заготовлено почти 790 тыс. т вторичного сырья (ВМР), что составило 98% от годового задания. "План не выполнен, хоть это на 3,2% больше, чем было заготовлено ВМР в 2019 году, но мы достигли уровня использования ТКО в размере 25%. Госпрограмма на текущую пятилетку предусматривает очень серьезную задачу - увеличение использования твердых коммунальных отходов до 64% в 2025 году. Для этого нужно создать 16 крупных региональных объектов для сортировки и использования ТКО и полигонов для их захоронения", - отметил Андрей Хмель.

Глава ведомства напомнил, что главная задача в сфере с обращения с твердыми коммунальными отходами - повышение эффективности их использования. В 2020 году принят ряд нормативных документов, позволяющих расширить направления инвестирования систем обращения с коммунальными отходами и дающих новые возможности экономического стимулирования переработки отходов, включая их использование для получения энергии, выпуска продукции из вторичного сырья.

Министр также рассказал, что в настоящее время в стадии реализации находится ряд проектов в этом направлении, среди них проект по производству RDF-топлива на Гродненском заводе по утилизации и механической сортировке отходов. Кроме того, завершено проектирование сортировочного завода в Бобруйске, в стадии разработки находится проектно-сметная документация по всем объектам сортировки в Барановичском, Оршанском, Полоцком, Гомельском, Жлобинском, Мозырском и Волковысском районах.-0-