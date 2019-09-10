В Беларуси в августе зафиксирована дефляция

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года составил 99,8%, с декабрем 2018-го - 102,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем 2019 года составил 100,4%, с декабрем 2018-го - 102,7%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,6% по сравнению с июлем 2019 года и подорожали на 2,2% по сравнению с декабрем 2018-го. Индекс потребительских цен на непродовольственные товары не изменился по сравнению с июлем 2019 года и вырос на 2,2% по сравнению с декабрем 2018 года. Услуги в августе в сравнении с июлем этого года подорожали на 0,3%, по сравнению с декабрем 2018 года - на 5,1%.-0-