В Беларуси в этом году планируется получить 55 тыс. т льноволокна

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируется получить 180 тыс. т льнотресты, 55 тыс. т льноволокна и 7,9 тыс. т кондиционных семян льна-долгунца под урожай 2021 года (с учетом 20% страхфонда). Это предусмотрено рабочим планом по проведению уборки зерновых и зернобобовых культур, льна-долгунца в 2020 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Лен планируется убрать с 48,9 тыс. га. Картофель подлежит уборке с 19,8 тыс. га, рапс - с 375 тыс. га, сахарная свекла - с 82,8 тыс. га, кукуруза на зерно - с 287,3 тыс. га.

Рабочим планом предусмотрена уборка зерновых и зернобобовых без учета кукурузы на зерно с 2 255,2 тыс. га. В том числе сельхозорганизациям предстоит убрать рожь с 364,9 тыс. га, пшеницу - с 675 тыс. га, тритикале - с 461,8 тыс. га, ячмень - с 398,3 тыс. га, овес - с 155,8 тыс. га, просо - с 12,2 тыс. га, гречиху - с 26,3 тыс. га, зернобобовые - с 160,8 тыс. га.

Согласно плану объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2020 год составит 811,8 тыс. т, сахарной свеклы - 2 860 тыс. т, пивоваренного ячменя - 80 тыс. т, маслосемян рапса - 100 тыс. т, льноволокна - 18,1 тыс. т.

Для уборочной кампании в наличии есть 2 577 зерноочистительно-сушильных комплексов и 1 358 отдельно стоящих зерносушилок. На период проведения уборки зерновых и зернобобовых культур (в июле-сентябре) потребуется 263,3 тыс. т дизтоплива, 17 тыс. т бензина.-0-