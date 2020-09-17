В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интерес к индивидуальному жилищному строительству в стране есть, многие обращаются за кредитами именно для возведения такого жилья. На текущий год установлено задание по вводу в эксплуатацию в целом по стране 4 млн кв.м жилья, из них 40%, или 1,6 млн кв.м, запланировано в виде индивидуальной жилой застройки", - рассказала Екатерина Усенкова.

По ее информации, в настоящее время прорабатывается комплексное развитие индивидуального жилищного строительства. "Предполагается осваивать большие земельные участки. То есть УКСы и домостроительные комбинаты будут в установленном порядке комплексно застраивать их и затем продавать уже готовое жилье. Причем мы предполагаем, что это будут не просто жилые дома, а еще и необходимая социальная инфраструктура, детские сады, школы. Индивидуальное жилищное строительство должно комплексно развиваться. И на этот год, согласно планам, ожидается ввод 10 тыс. кв.м индивидуального жилья, построенного таким образом", - пояснила Екатерина Усенкова.

Наиболее востребовано индивидуальное жилищное строительство в Минской, Брестской и Гродненской областях. На текущий год Минской области доведено задание по строительству 700 тыс. кв.м индивидуального жилья, Брестской - 300 тыс. кв.м, Гродненской - 176 тыс. кв.м. "В остальных областях тоже есть спрос на индивидуальное жилье, но не такой, как в этих трех областях", - отметила представитель ведомства.

Что касается планов на 2021 год, по словам Екатерины Усенковой, объемы индивидуального жилищного строительства уменьшаться не будут. "Мы предлагаем областям построить в следующем году порядка 1,8 млн кв.м индивидуального жилья, сюда войдут и объемы комплексной застройки. Прорабатывается также вопрос по доведению повышенного задания на 2021 год общего ввода жилья в размере 4,1 млн кв.м, но эти задания будут еще утверждаться правительством. Сейчас данный вопрос прорабатывается с исполнительными комитетами. Мы, безусловно, будем учитывать их мнение, но какие планы по итогу утвердит правительство, говорить пока рано", - сообщила начальник отдела.

В 2019 году в Беларуси было введено в эксплуатацию более 1,77 млн кв.м индивидуального жилья. Из них почти 324 тыс. кв.м было построено в Брестской области, более 118 тыс. кв.м - в Витебской, более 205 тыс. кв.м - в Гомельской, свыше 165 тыс. кв.м - в Гродненской, почти 790 тыс. кв.м - в Минской и более 131 тыс. кв.м - в Могилевской области. Свыше 37 тыс. кв.м индивидуального жилья было возведено в 2019 году в столице.-0-