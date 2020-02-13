В Беларуси в этом году планируется ввести в строй 45 молочно-товарных ферм

13 февраля, Минск/ Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется ввести в строй 45 молочно-товарных ферм. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние пять лет в развитие сельского хозяйства республики вложено Br11,4 млрд инвестиций в основной капитал. Вместе с тем, динамика вложений инвестиций за этот период имеет в основном отрицательное значение. Так, в 2019 году объем инвестиций в развитие сельского хозяйства составил 95% к уровню 2015 года и 57% - к 2011 году. Результатом низкой инвестиционной активности стало невыполнение объемов строительства новых, реконструкции и модернизации действующих молочно-товарных ферм. До конца текущего года нужно завершить начатое строительство", - отметил глава ведомства.

По его информации, в 2019 году построено и реконструировано 149 молочно-товарных ферм, в текущем году необходимо ввести в эксплуатацию 45 таких ферм. Для этого необходимо принять все меры, подчеркнул он.

Также Анатолий Хотько отметил, что в 2019 году, благодаря применению современных технологий и обновлению производственных мощностей молочно-товарных ферм, увеличилась доля молока сорта экстра в общем объеме производства молока с 48% до 52%.-0-