В Беларуси в этом году планируют построить 135 тыс. кв.м арендного жилья

17 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м арендного жилья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

За счет средств местных бюджетов предполагается ввести в эксплуатацию более 91 тыс. кв.м, более 43 тыс. кв.м - за счет средств субъектов хозяйствования.

Больше всего арендных домов появится в Минской области (30,5 тыс. кв.м) и Минске (22,3 тыс. кв.м). В Брестской области в этом году будет построено 25,4 тыс. кв.м арендного жилья, Гомельской - 16,3 тыс. кв.м, Гродненской - 13,88 тыс. кв.м, Могилевской - 14,84 тыс. кв.м, Витебской - 11,78 тыс. кв.м. В 2019 году в стране было введено почти 140 тыс. кв.м арендного жилья.

Как отметили в пресс-службе, наибольшей популярностью традиционно пользуются небольшие одно- и двухкомнатные квартиры. Плата за пользование таким жильем собирается на соответствующих счетах и направляется на строительство новых арендных домов.-0-