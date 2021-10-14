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14 октября 2021, 15:05

В Беларуси в этом году утверждено более 500 государственных стандартов

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2021 году утверждено более 500 государственных стандартов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

"Фонд действующих сегодня государственных стандартов превышает 30 тыс. документов. Из них около 5 тыс. - это СТБ, свыше 25 тыс. - ГОСТ. В 2021 году утверждено более 500 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) и изменений к ним. Более 70% из них гармонизированы с международными требованиями", - рассказали в пресс-службе.

Новые разработки касались машиностроительной, электротехнической, химической, строительной, пищевой и других отраслей, сферы услуг, информационных технологий, систем менеджмента, создания безбарьерной среды. При этом основной задачей является реагирование на актуальные вызовы и тренды.

В частности, сделать процесс утилизации и переработки отходов еще более эффективным поможет ГОСТ, устанавливающий требования безопасности при конструировании, изготовлении и эксплуатации машин для уплотнения отходов или вторичного сырья. "В стандартах рассматриваются все существенные опасности, которые могут возникнуть при эксплуатации таких машин, - механические, электрические, опасности, создаваемые шумом, обусловленные риском поскользнуться или упасть. Внедрение стандартов будет способствовать повышению технического уровня и качества выпускаемого в республике оборудования, а также эффективному решению вопросов, связанных с утилизацией мусора и вторичного сырья", - подчеркнули в комитете.

В Беларуси развивается электротранспорт, создается необходимая инфраструктура. На заправочных станциях и парковках устанавливаются зарядные станции. Общественный транспорт постепенно заменяется электробусами, осваивается производство электромобилей. Создаваемый комплекс стандартов на требования к электротранспорту, компонентам для его производства способствует развитию этого направления в стране. В текущем году он увеличился на 28 документов.

Обеспечение продовольственной безопасности - приоритетное направление государственной политики. Белорусская пищевая продукция ценится за высокое качество, и в немалой степени этому способствую стандарты. В этом году вводится в действие 16 стандартов, один из которых - ГОСТ на хлебопекарную пшеницу. В целом на пищевую продукцию сегодня в республике действует более 3 тыс. государственных стандартов.

Расширилась нормативная база на тренажеры, которые используются в тренировочных зонах организаций, например в спортивных ассоциациях, образовательных учреждениях, отелях, спортивных залах, клубах, реабилитационных центрах и студиях, где доступ и контроль регулируются владельцем. С 1 февраля 2022 года вводится шесть новых стандартов, которые содержат дополнительные требования безопасности с учетом специфики тренажеров: для силовой подготовки, велотренажеров, беговых дорожек, тренажеров, имитирующих греблю, ходьбу вверх по лестнице и скалолазание. Их применение будет способствовать реализации ЦУР "Хорошее здоровье и благополучие" и обеспечению населения безопасным оборудованием для занятий физкультурой и спортом. Новые стандарты на водные горки и оборудование для паркура позволят обеспечить безопасность их применения.

Обновляется перечень госстандартов и в легкой промышленности. Расширению методов испытаний и повышению их точности будет способствовать введение в действие с 1 декабря 2021 года государственных стандартов, устанавливающих методы определения кашемира, шерсти, других волокон животного происхождения и их смесей в текстильных материалах. Эти стандарты могут быть применимы для подтверждения соответствия состава текстильных материалов и изделий, сведения о котором указываются в маркировке продукции, и предоставления потребителю достоверной информации.

Расширился комплекс стандартов для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Например, в стандарт, устанавливающий требования к общественному пассажирскому транспорту, включены требования к конструкции, оборудованию, системам и устройствам транспортных средств (опорным устройствам, ориентирующим устройствам, вспомогательным посадочным устройствам и другие), направленные на обеспечение доступности и безопасности для пассажиров-инвалидов. Стандарт также содержит требования по оснащению общественного пассажирского транспорта для людей с инвалидностью по зрению речевыми электронными информаторами с дистанционным управлением, активируемыми при помощи персонального устройства для получения сведений о номере маршрута и направлении движения подъезжающего к остановочному пункту транспортного средства.

Еще один новый стандарт устанавливает основные положения и подходы изложения информации с применением ясного языка. Этот способ предназначен для создания безбарьерной коммуникационной среды для людей с интеллектуальными нарушениями, а также повышения доступности услуг и получения информации людьми, испытывающими трудности в чтении или понимании текста.

В Беларуси 14 октября отмечают День стандартизации. Традиционно к этому празднику организации Госстандарта во всех регионах страны проводят мероприятия различного формата. В нынешнем году их запланировано около 100. Деловые встречи, круглые столы, вебинары с организациями пищевой, легкой и других отраслей, малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам применения технических регламентов ЕАЭС, разработке стандартов и технических условий на продукцию метрологического обеспечения и функционированию систем менеджмента проходят в Минске, Слуцке, Барановичах, Борисове, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке.

Получить ответы на вопросы субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели могут посредством прямых телефонных линий, дней открытых дверей, информационных часов. Состоятся также экскурсии для школьников, студентов вузов и колледжей. Главная цель мероприятий - привлечение внимания к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также отражение роли стандартов в решении актуальных для общества вопросов.-0-

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