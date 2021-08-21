Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 21 августа 2021
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Легкоатлетка Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧМ в Кении Спорт
18:36 "Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора" Общество
18:29 Власти Китая призвали граждан вступать в брак в молодом возрасте В мире
17:51 В Беларуси в I полугодии производство молочной продукции возросло почти на 3% Экономика
17:36 На МКАД водитель не справилась с управлением и въехала в столб Происшествия
17:33 Хоккеисты сборной Беларуси сыграли вничью второй товарищеский матч с казахстанским "Барысом" Спорт
17:05 Прощание с Галиной Орловой состоится 23 августа в Купаловском театре Общество
16:48 "Белтелеком" с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного оборудования Общество
16:18 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза электромобиля Происшествия
16:01 Минжилкомхоз утвердил правила предоставления и резервирования за плату участков для захоронения Общество
15:39 ГКНТ проведет ярмарку разработок "Медицина и охрана здоровья" 7 октября Общество
15:17 Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом" Экономика
15:02 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1467 пациентов с COVID-19, выписан 1431 Общество
14:59 Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области Регионы
14:52 В Могилевском районе огонь уничтожил 60 т соломы Происшествия
14:41 Секретариат ОДКБ подтвердил проведение видеосаммита по Афганистану Политика
14:35 Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19 Общество
14:23 Станет ли реальностью отпуск на Марсе? Взгляд ученого на космический туризм Ссылки на БелТА Плюс
14:19 Семинар о работе центров трансфера технологий и отраслевых лабораторий пройдет 6 сентября в Минске Регионы
13:54 В Минском районе подросток пострадал при розжиге мангала Происшествия
13:44 Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2022 году намерены провести с 27 января по 6 марта В мире
13:30 Лидеры стран ОДКБ 23 августа проведут видеоконференцию Политика
13:22 В лесах за сутки потерялись три человека Происшествия
13:17 На МКАД столкнулись два автомобиля Происшествия
13:08 Акции протеста против карантина прошли в Австралии В мире
12:58 В Полоцком районе в озере утонул мужчина Происшествия
12:47 День народного единства должен стать общенациональным достоянием всех граждан-патриотов - Щекин Общество
12:33 Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в "Великий камень" Экономика
12:17 Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым Регионы
12:06 В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
21 августа 2021, 17:51

В Беларуси в I полугодии производство молочной продукции возросло почти на 3%

Фото из архива
Фото из архива
21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии производство молочной продукции возросло на 2,7%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Итоги социально-экономического развития сельскохозяйственной отрасли за январь - июнь 2021 года были рассмотрены на коллегии Минсельхозпрода.

Отмечена положительная тенденция развития. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства составил 100,1%, в том числе продукции животноводства - 100%, растениеводства - 100,9%.

В животноводстве возросло производство молока (101,8%) и яиц (102%), а также продукции выращивания крупного рогатого скота (102,3%), в растениеводстве - производство зерна, картофеля, плодов и ягод.

"Увеличение производства сельхозпродукции способствовало росту производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в целом по республике на 2,5% к январю - июню 2020 года. В том числе производство мясной продукции увеличено на 1,9%, молочной - на 2,7%, мукомольно-крупяной - на 6,5%", - говорится в сообщении.

Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций также улучшилось. За январь - июнь темп роста выручки составил 114,8% к аналогичному периоду прошлого года, прибыль от реализации продукции - 115,7%, чистая прибыль - 107,3%. Рентабельность продаж обеспечена на уровне 5,1%.

Количество убыточных организаций сократилось на 10, сумма убытков таких организаций - на 30%.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство сельского хозяйства и продовольствия продукты питания
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Мадагаскар заинтересован в сотрудничестве с "АМКОДОРом"
Фото из архива Китайская электроэнергетическая корпорация рассмотрит возможность инвестирования в "Великий камень"
Фото из архива МНС разъяснило физлицам нюансы уплаты транспортного налога в 2021 году
Юрий Чеботарь. Фото из архива Чеботарь: благодаря талантливым экономистам Беларусь сделала рывок в социально-экономическом развитии
Дмитрий Крутой Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Фото из архива Министры экономики стран ЕАЭС обсудили меры регулирования цен на внутреннем рынке
Главное
"Чтобы новая власть не загубила государство" - Лукашенко высказался о переменах, врагах Беларуси и новой Конституции
День народного единства должен стать общенациональным достоянием всех граждан-патриотов - Щекин
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1467 пациентов с COVID-19, выписан 1431
Разработчики об ожидаемой эффективности и преимуществах белорусской вакцины от COVID-19
Топ-новости
Лукашенко объяснил, в чем он видит будущую роль Всебелорусского народного собрания
Лукашенко подписал указ о повышении пенсий с 1 сентября
Комментарий о планах III инвестфорума в Могилевском районе: деловая повестка и реконструкция эпохи Наполеона
Благоустройство Минска стало основной темой во время прямой линии с Кухаревым
Ограничения на посещение лесов введены в 2 районах Гомельской области
Крутой: в том числе благодаря Минэкономики Беларусь занимает высокие места в мировых рейтингах развития
Ответственность за призывы к санкциям должна быть и будет - Гайдукевич
Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата мира (U-20) в метании диска
Макей и Мезенцев обсудили белорусско-российское взаимодействие в союзном строительстве
В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
Белстат при поддержке МНС работает над улучшением расчета индекса потребительских цен
Начальник БЖД о перевалке удобрений через альтернативные точки: пропускная способность достаточная
Страхар: взаимодействие государства и частного бизнеса дает новые точки роста экономики
В Беларуси намолочено более 6 млн т зерна
ЕЭК предложит странам ЕАЭС принять общие принципы обеспечения продовольственной безопасности
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.