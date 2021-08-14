В Беларуси в июле прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8%

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в июле 2021 года прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.В ведомстве отметили, что в июле 2021 года прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8% (9,9% месяцем ранее), прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) - до 7,7% в годовом выражении (8,6% месяцем ранее).“Замедлению годового прироста индекса потребительских цен (ИПЦ) и ИПЦ на социально значимые товары во многом способствовало постепенное нивелирование шоков роста мировых цен на продовольствие на фоне принимаемых мер в области денежно-кредитной и ценовой политики”, - пояснили в МАРТ.На годовую динамику потребительских цен в большей степени оказало влияние замедление прироста цен на плодоовощную продукцию до 4,6% (8,6% в июне), а также тарифов на жилищно-коммунальные услуги - до 9,5% (10,6% в июне) и услуги пассажирского транспорта - до 15,7% (18,1% в июне), ускорение прироста цен на обувь - до 6,6% (4,5% в июне), а также продолжающийся прирост цен на мясо и мясопродукты (10,8% в июле против 10,2% в июне).По информации министерства, в июле по сравнению с июнем 2021 года сохраняется прирост цен на мясо и мясопродукты (0,5% за месяц ввиду роста закупочных цен на живых животных и птицу в связи с увеличением затрат сельскохозяйственных производителей), кондитерские изделия (1,1% за месяц вследствие роста цен на сырье, вспомогательные материалы и топливно-энергетические ресурсы), а также тарифов на туристические услуги (на 3,1% во многом за счет роста тарифов на авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства стран-соседей в условиях пандемии, цен на проживание в отелях принимающей стороны).В сфере регулируемого ценообразования по итогам июля прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,5%.За месяц отмечается рост тарифов на медицинские услуги (на 0,3%), а также цен на водку и табачные изделия (на 0,7% и 0,8% соответственно), вновь повышены цены на автомобильное топливо (порядка 2% по причине увеличения мировых котировок на нефть).-0-