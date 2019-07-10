В Беларуси в июне зафиксирована дефляция

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года составил 99,9%, с декабрем 2018-го - 102,9%, с июнем прошлого года - 105,7%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем 2019 года составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 102,1%.

Продовольственные товары в июне подешевели на 0,4% по сравнению с маем 2019-го и подорожали на 2,8% по сравнению с декабрем минувшего года.

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары не изменился по сравнению с маем 2019-го и вырос на 2,3% к декабрю 2018-го.

Услуги в июне в сравнении с маем этого года подорожали на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2018-го - на 4,1%.-0-