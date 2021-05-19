В Беларуси в январе-апреле построили 14,6 тыс. квартир

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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе-апреле текущего года построили 14,6 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 1,294 млн кв.м жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 483,4 тыс. кв.м, или 37,4% от общего объема введенного жилья, из них с использованием государственной поддержки - 351 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 388,8 тыс. кв.м жилья, или 30% от общего ввода по стране.-0-