В Беларуси в январе построили 4,1 тыс. квартир

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе построили 4,1 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 399,6 тыс. кв.м жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 171,8 тыс. кв.м, или 43% введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 127,8 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 134,1 тыс. кв.м жилья, или 33,6% всего введенного по стране.-0-