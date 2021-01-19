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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе зафиксирован пик потребления электрической мощности за последние 8 лет, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".
"18 января 2021 года при среднесуточной температуре минус 18,6 градуса был зафиксирован пик потребления электрической мощности в энергосистеме за последние 8 лет наблюдений. Это одно из самых больших значений пикового потребления мощности за последние 22 года. Ранее более высокий показатель фиксировали только в 2006, 2012, 2013 годах. Пиковое потребление мощности связано в том числе с низкими температурами", - рассказали в "Белэнерго".
Как отметили в объединении, энергосистема устойчиво отработала в период пикового потребления мощности, бесперебойно обеспечивая потребителей страны тепловой и электрической энергией.
"Также в этот день по запросу НЭК "Укрэнерго" была оказана помощь в предоставлении резерва мощности Украине. Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий", - добавили в "Белэнерго".-0-