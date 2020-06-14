В Беларуси в легкой промышленности трудится около 91 тыс. человек

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В легкой промышленности Беларуси трудится около 91 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В Беларуси в сфере легкой промышленности задействовано около 2 тыс. организаций, обеспечивающих более 3% всего объема промышленного производства. Отечественные предприятия легкой индустрии специализируются на выпуске хлопчатобумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, кожевенных товаров, обуви, одежды, корсетных и чулочно-носочных изделий и другой продукции.

Основные производители в отрасли - "Конте Спа", "Милавица", "Моготекс", "Свiтанак", "СветлогорскХимволокно", "Элема", Оршанский льнокомбинат, "Марк Формэль", "Витебские ковры", Минское производственное кожевенное объединение, "Белвест", "Коминтерн", "Марко", Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, "Камволь", "Ковры Бреста" и другие.

В последние годы выпуск текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха в стране растет. Объем производства продукции отрасли в 2019 году составил Br4 млрд (плюс 11,8% в сопоставимых ценах к 2015 году). Удельный вес Витебской области в объеме промпроизводства - 23,5%, Брестской - 12,2%, Гродненской - 16%, Могилевской - 13,4%, Гомельской - 8,9%, Минской - 9,8% и Минска - 12,2%.

В Беларуси в минувшем году было произведено 67,8 млн кв.м хлопчатобумажных тканей, 6,8 млн штук столового белья, 6,4 млн штук постельного белья, 168,1 млн пар чулочно-носочных изделий, 51,2 млн штук трикотажных изделий, 9,1 млн штук одежды верхней (кроме трикотажной), 622 тыс. штук женских и мужских сумок, 625,5 млн кв.м нетканых материалов и изделий из них (кроме одежды).

Продукция отечественных производителей пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. В 2019 году текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха было экспортировано на $1,3579 млрд (плюс 0,7% к 2018 году) в 99 стран.

Ежегодно во второе воскресенье июня в Беларуси отмечается День работников легкой промышленности.-0-