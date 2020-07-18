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18 июля 2020, 12:04

В Беларуси в металлургии трудятся 57,7 тыс. человек

Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в металлургии трудятся 57,7 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

"Металлургия и производство готовых металлических изделий - один из важнейших видов экономической деятельности промышленности страны. Инновации, новые масштабные проекты, внедрение и использование уникальных высокоэффективных технологий позволяют белорусским предприятиям сохранять высокую репутацию продукции, в том числе и на внешнем рынке", - отметили в комитете.

В Беларуси в этой сфере работают 1757 организаций с 57,7 тыс. сотрудников. Среди предприятий 1690 - это микро- и малые организации, производящие пятую часть всей металлургической продукции.

Металлургическая продукция занимает 6,8% общего объема промышленного производства страны. При этом 67,8% этой продукции выпускают предприятия Гомельской и Минской областей. Она разнообразна и находит применение в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве.

Изделия этой отрасли поставляются в 119 стран мира. Среди них - Россия, Литва, Германия, Украина, Нидерланды, Польша, Египет. В 2019 году белорусские предприятия направили на внешние рынки металлургической продукции на $2,3 млрд. Это 7,4% всего экспорта промышленности.

Ежегодно в третье воскресенье июля в Беларуси отмечается День металлурга.-0-

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