В Беларуси в межсезонье будет достаточно репчатого лука и лука-севка - Минсельхозпрод

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в межсезоннный период 2019-2020 годов будет достаточно репчатого лука и лука-севка, проблемных ситуаций возникать не должно, заявила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович, передает корреспондент БЕЛТА.

Репчатый лук в Беларуси в промышленных масштабах выращивается более полутора десятков лет. Освоены современные технологии его выращивания из семян в однолетней культуре. Производство репчатого лука во всех категориях хозяйств ежегодно составляет около 200 тыс. т. Из этого объема около 40-60 тыс. т выращивается в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, что является основой для закладки в стабилизационные фонды, хранилища, при необходимости для поставок на экспорт. "По репчатому луку возникали вопросы в весенний период, и мы их проанализировали, чтобы в дальнейшем проблемных ситуаций не возникало. В текущем году ожидаемое производство лука составит 37 тыс. т, и мы сможем заложить в стабилизационные фонды репчатый лук на межсезонный период 2019-2020 годов в полном объеме", - сказала Татьяна Карбанович.

В хозяйствах населения репчатый лук выращивается в основном из лука-севка. Общая потребность населения в луке-севке составляет 2,4-2,8 тыс. т. В Беларуси его производится около 230 т, а основной объем ввозится из-за рубежа. Через систему "Минсксортсемовощ" ежегодно импортируется для реализации населению около 750 т лука-севка, остальные объемы - через торговые и другие коммерческие структуры. "Первый транш лука-севка завезен под текущую реализацию, продажа уже ведется в магазинах системы "Минсксортсемовощ" по цене Br4,5-6 за 1 кг в зависимости от сорта. Второй транш они планируют завезти под весенний сев, то есть в начале 2020 года. Договоры заключены, урожайность лука-севка в тех странах, из которых мы ввозим, хорошая, потому не должно возникнуть никаких проблемных ситуаций", - подчеркнула представитель Минсельхозпрода.-0-