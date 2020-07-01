1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси в условиях пандемии увеличился поток транзитных контейнерных перевозок. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

"Коронавирус охватил весь мир, и мы должны понимать, что только совместными усилиями можно добиться преодоления кризисных явлений, которые в первую очередь серьезно ударили по экономике. Сегодня большинство стран мира находятся в закрытом состоянии, предприятия в полной мере не работают, и мы столкнулись с тем, что транспортные услуги значительно уменьшились. Для транспортной отрасли - это наиболее серьезный и проблемный вопрос, потому что уменьшились как перевозки грузов, так и пассажирские перевозки", - отметил вице-премьер.

На протяжении последних трех месяцев был полностью прекращен международный пассажиропоток, значительно сократился и внутренний. "Но тем не менее сейчас ситуация по грузоперевозкам стала улучшаться, в июне мы увидели положительные сдвиги. Начали осуществляться контейнерные перевозки, в связи с чем у нас увеличился транзитный поток контейнерных перевозок. Понемногу начали открываться страны Европы, в России начали работать предприятия, организации и торговые центры. Поэтому думаем, что в течение месяца или двух ситуация начнет стабилизироваться", - считает Владимир Кухарев.

Заместитель премьер-министра высказал мнение, что в такое непростое для всех время нужно искать альтернативные пути для стабилизации ситуации. "Транспортной отрасли нужно искать новые направления, надо активнее вести поиск новых клиентов, потому что в Европе многие транспортные предприятия начали закрываться. В связи с дефицитом транспортных услуг надо пытаться восстанавливать объемы своих грузоперевозок", - подчеркнул он.

Владимир Кухарев также отметил, что существует ряд проблем и в сфере авиации. "У "Белавии" практически на 90% снизился пассажиропоток. Но сейчас начали появляться новые рейсы, открылись ряд стран по туристическим направлениям, начали летать в Албанию, добавится Турция и Египет. Думаю, пассажиропоток будет восстанавливаться", - сказал вице-премьер.-0-

Фото Сергея Шелега