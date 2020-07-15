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15 июля 2020, 14:42

В Беларуси ведется системная работа по увеличению доли электротранспорта - Исаченко

15 июля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется системная работа по увеличению доли электротранспорта. Об этом сказал заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко сегодня во время Дня электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси ведется системная работа по внедрению автоматизированных систем управления перевозочным процессом, повышению уровня информатизации транспортного комплекса, расширению электрификации железнодорожных путей и увеличению доли электротранспорта. Все это обеспечивает комфортные условия проживания наших граждан и лежит в основе концепции умных городов, которые мы развиваем", - сказал Анатолий Исаченко.

По его словам, повсеместное внедрение зеленых технологий, основанных на энерго- и ресурсосбережении, обеспечивает развитие экономики без ущерба для экологии. Это одна из целей устойчивого развития. "Замечательно, что белорусские промышленные предприятия поэтапно расширяют модельный ряд выпускаемой электротранспортной техники. По городским маршрутам уже курсируют более 80 электробусов, на дорогах увеличивается число легковых автомобилей, работающих на электричестве. Все это позволяет сокращать вредные выбросы в атмосферу, укреплять экологическую безопасность и, что не менее важно, развивать инновационные производства, которые формируют основу интеллектуальной экономики", - отметил он.

Говоря о Дне электротранспорта в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", Анатолий Исаченко подчеркнул, что это хорошее мероприятие для презентации новейших разработок в области электротехники. "Здесь представлены различные виды электротехники - от современных электробусов до электроскутеров. Тема для нас очень актуальная и перспективная. Обновление парка транспортных средств высокоэффективной, безопасной и экологичной техникой - важный элемент устойчивого развития нашей страны", - добавил он.

Заместитель министра промышленности Андрей Буйневич отметил, что электромобиль - более емкое понятие, чем просто автотранспорт. По его словам, это комплексная инфраструктура зарядных станций, специализированных станций технического обслуживания, а также обучение специалистов, которых необходимо уже сегодня готовить, чтобы развивать это направление в дальнейшем.

Андрей Буйневич
Андрей Буйневич

"Мы видим большую перспективу в первую очередь в коммерческом транспорте. Минский автомобильный завод в ближайшее время должен выпустить около 20 единиц техники. Минский тракторный завод изготовил и выпустил опытный образец льдозаливочной машины, которая сегодня проходит испытания на ледовых аренах Минска. В ближайшей перспективе планируется произвести порядка 25 таких единиц", - сказал замминистра.

День электротранспорта прошел сегодня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". На территории парка работала демонстрационная площадка, где были представлены различные модели электротранспорта - от электробусов и электромобилей до электромотоциклов и электросамокатов. В мероприятии приняли участие МАЗ, "Белкоммунмаш", Объединенный институт машиностроения НАН, приборостроительный завод "Оптрон", ПО "Белоруснефть", Geely, компании - резиденты индустриального парка "Великий камень" - "ЕЕС-групп", "Ченду Синьчжу", Greencars. Организаторами выступили Министерство энергетики и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".-0-

Фото Егора Павлющика

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