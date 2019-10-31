В Беларуси видят потенциал реализации новых совместных проектов с Арменией

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси заинтересованы в укреплении отношений с Арменией и видят потенциал реализации новых совместных проектов. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Совета Республики Марианны Щеткиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи

На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. "Марианна Щеткина отметила заинтересованность Беларуси в укреплении двусторонних отношений с Арменией. Она отметила положительную динамику развития товарооборота и выразила уверенность в том, что у двух стран есть потенциал для развития партнерства и реализации новых совместных проектов", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание вице-спикер уделила вопросам инвестиционного сотрудничества. В свою очередь посол подчеркнул роль парламентского измерения в укреплении двусторонних отношений. В качестве перспективных направлений взаимодействия он назвал высокотехнологичный сектор и IT-технологии.-0-