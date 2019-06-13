В Беларуси впервые начали производить биопакеты из кукурузы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появилась экологичная альтернатива полиэтиленовым "майкам" - пакеты из кукурузы. В ближайшее время первые такие упаковки поступят в крупные торговые сети, сообщили БЕЛТА в компании-производителе.

Промышленное производство кукурузных пакетов запущено в Логойске. Его уникальность в том, что такая упаковка полностью разлагается уже через год, не загрязняя природу. А при соблюдении определенных условий из нее можно сделать удобрение (использовать в промышленном компостировании).

В основе биопакетов - крахмал, получаемый из листьев кукурузы. Они соответствуют европейскому стандарту EN13432: не менее 90% материала распадается на CO2, воду и биомассу. Такие пакеты можно отличить по специальному логотипу OK compost, лицензию на печать которого выдают только независимые европейские лаборатории: TUV (Австрия) и Vincotte (Бельгия). И уже есть одно заключение от лаборатории Белорусского технологического университета о том, что новый пакет не содержит пластик. В этом принципиальное отличие кукурузных "маек" от так называемых биоразлагаемых пакетов, которые порой можно видеть на кассах магазинов. На самом деле это оксоразлагаемые пакеты из полиэтилена. В них содержатся специальные оксодобавки, которые лишь ускоряют распад пластика на мелкие частицы, и те годами остаются в почве.

Мощности и оборудование нового производства позволяют выпускать около 30 млн пакетов, что достаточно для удовлетворения потребностей белорусских покупателей в упаковке. Стоимость такой "майки" будет выше полиэтиленовой, но дешевле бумажной. Изготовитель уверен, что это позволит увеличить ряды тех, кто предпочитает заботиться о природе.

Кроме "кукурузной" линии на заводе также обновили оборудование цеха переработки вторсырья. И нынешним летом планируется запустить еще один экопроект. Суть его в том, чтобы мотивировать белорусов сдавать свои старые пакеты и получать из них новые. Так удастся избежать появления дополнительного пластика на земле.-0-

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