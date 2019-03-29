В Беларуси вступил в силу обновленный Лесной кодекс

В Беларуси внесены изменения и дополнения в Лесной кодекс. Поправки в документ вступили в силу 29 марта. О новациях в лесном хозяйстве корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.

Выдача разрешений на рубку леса

Обновленный Лесной кодекс предусматривает изменения, касающиеся оснований, случаев и срока выдачи разрешительных документов. Юридическим и физическим лицам в Беларуси будет проще получать участки для заготовки древесины. Ранее для этого нужно было вносить изменения в лесоустроительный проект, а теперь в этом не будет необходимости. Такие решения будут принимать сами лесхозы, и в более короткие сроки, чем раньше. Это позволит упростить механизм заготовки древесины для нужд отопления и более оперативно ликвидировать последствия стихийных бедствий.

Юрлицам, ведущим лесное хозяйство, предоставлено право проводить рубки осветления, прочистки и рубки леса при содержании квартальных просек и противопожарных разрывов без оформления разрешительных документов. Изменен и порядок продления разрешительных документов и уплаты пени за их продление. "Это позволит повысить экономическую заинтересованность лесопользователей в своевременных рубках леса и вывозе заготовленной древесины", - отметил Николай Юревич.

Заготовка сырья для ремесленников

Ремесленникам станет проще оформлять заготовку для поделок веток лещины и других кустарников. Этот вид работ отнесен к побочному лесопользованию. "Раньше существовали противоречия в законодательстве по этим вопросам, теперь они устранены. Ремесленники будут подавать заявления в лесхоз с указанием места и объема заготовки. Затем они оплатят услугу и получат разрешительный документ", - пояснил начальник управления. Процедура займет 15 дней с момента подачи заявления.

Установлены также требования к способам и приспособлениям для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде, что будет способствовать дополнительному вовлечению лесных ресурсов в экономику страны без ущерба природе.

Аренда участков лесного фонда

Поправки в Лесной кодекс предусматривают усиление ответственности арендаторов участков лесного фонда, если они заготавливают не весь объем древесины.

Обновленный документ также предполагает предоставление участков лесного фонда в аренду для заготовки древесины юридическим лицам, которые производят продукцию деревообработки и реализуют инвестиционные проекты, отвечающие критериям, установленным правительством. Уточняются также сроки окупаемости инвестиционных проектов с учетом вносимых в соответствии с законодательством изменений.

Лесовосстановление

Документ расширяет круг участников лесовосстановления. Из Лесного кодекса исключено ограничение на проведение этих мероприятий только юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. Право участвовать в таких мероприятиях предоставлено любым лицам, в том числе на основании гражданско-правового договора на оказание услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию.

В обновленном Лесном кодексе расширяется термин "прочие рубки". В него включены рубки малоценных лесных насаждений для заготовки древесины в топливно-энергетических целях. Дана возможность проводить такие рубки в сероольховых насаждениях для дополнительного вовлечения древесных ресурсов в использование в виде топлива. К этому же термину отнесены рубки леса при расчистке участков лесного фонда для строительства и содержания лесных питомников, лесосеменных плантаций, селекционно-генетических объектов. Уточнены понятия "лесохозяйственные мероприятия", "рубки главного пользования" и "участок лесного фонда".

Николай Юревич подчеркнул, что вступившие в силу изменения в Лесной кодекс позволят упростить порядок проведения лесохозяйственных мероприятий и повысить эффективность ведения лесного хозяйства.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-