В Беларуси вступили в силу обновленные правила торговли по образцам

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вступили в силу обновленные правила розничной торговли по образцам. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 марта 2019 года №143, сообщает БЕЛТА.

При розничной торговле по образцам не допускается продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива. То же самое касается биологически активных добавок к пище, ветеринарных и лекарственных средств, оружия и патронов к нему, пиротехнических изделий бытового назначения, семян мака, табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения, ювелирных изделий, сусального золота и серебра, монет из драгоценных металлов, мерных слитков и ограненных драгоценных камней.

Продажа скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов допускается только при наличии у продавца торгового объекта, где продают и (или) хранят такую продукцию, а также в случаях, когда продавцом является изготовитель такой продукции независимо от наличия у него торгового объекта.

Продавец обязан своевременно в доступной форме дать покупателю необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Это можно сделать устно или по требованию покупателя письменно.

Информация доводится до сведения покупателя в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах, фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в интернете, используемых для описания товаров. При этом информация о цене товаров и их доставки доводится шрифтом, размер которого не должен быть менее половины наибольшего размера шрифта, используемого в описании товаров.-0-