В Беларуси введены тарифные группы на электроэнергию для обрабатывающих данные организаций

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введены тарифные группы на электроэнергию для организаций, осуществляющих обработку данных, включая майнинг. Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства энергетики от 27 сентября 2021 года № 62/57, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Документ принят в целях стимулирования использования электрической энергии в стране и предусматривает расширение тарифных групп для потребителей реального сектора экономики. Постановлением введена новая категория потребителей электроэнергии - "организации, осуществляющие обработку данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность, включая майнинг и деятельность центров обработки данных", а также четыре тарифные группы для установления стимулирующих тарифов.

Определены условия отнесения потребителей к указанной категории. В частности, основным видом экономической деятельности потребителя должна быть обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Также необходимо, чтобы объем потребления электрической энергии в год составлял от 25 млн кВт.ч и выше.

Документом также определены четыре интервала объемов договорного годового потребления электрической энергии в качестве условия для отнесения потребителей, вошедших в новую категорию, к одной из 4 тарифных групп, относящихся к указанной категории. Это интервалы от 25 млн кВт.ч до 50 млн кВт.ч включительно, от 50 млн кВт.ч до 300 млн кВт.ч включительно, от 300 млн кВт.ч до 500 млн кВт.ч включительно и свыше 500 млн кВт.ч.-0-