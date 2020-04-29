В Беларуси вводятся новые подходы к расчету показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка приняло постановление №100 от 31 марта 2020 года "О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита", которое вступает в силу с 1 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, при оценке кредитоспособности заявителя (кредитополучателя) - физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, банк при предоставлении кредита на потребительские нужды будет использовать показатель долговой нагрузки, при предоставлении кредита на финансирование недвижимости - показатель обеспеченности кредита.

Для целей расчета показателя долговой нагрузки физлица к кредитам на потребительские нужды относятся овердрафтные кредиты, кредиты на оплату обучения, приобретение автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, а также ведение деятельности, не относящейся в соответствии с законодательством к предпринимательской (по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность и т.д.), кредиты на условиях рассрочки и др.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как процентное соотношение суммы ежемесячных платежей физического лица и размера его среднемесячного дохода. В частности, в расчет суммы ежемесячного платежа включаются платежи по предоставляемому кредиту, операциям кредитного характера (платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга), договорам о коммерческих займах (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), предоставленных физическим лицам.

Показатель долговой нагрузки не должен будет превышать 40%. Превышение установленного значения будет допускаться в отношении задолженности по кредитам (с учетом предоставляемого), которая будет составлять не более 10% от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские нужды.

Показатель обеспеченности кредита будет рассчитываться как процентное соотношение суммы кредита и стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) суммы иного обеспечения в соответствии с договором. Этот показатель не должен превышать 90%.-0-