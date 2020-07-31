В Беларуси вводятся новые стандарты на парфюмерно-косметическую продукцию

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа вводятся 14 межгосударственных стандартов (ГОСТ) на парфюмерно-косметическую продукцию, касающихся показателей безопасности, методов их контроля, а также применяемых терминов и определений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Документы разработал Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ). "Новые стандарты гармонизированы с современными международными и европейскими стандартами и документами. Они также обеспечивают реализацию требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" с учетом возрастающих запросов рынка", - отметили в пресс-службе.

Микробиологические показатели относятся к показателям безопасности парфюмерно-косметической продукции. В связи с принятием новых версий международных стандартов на отдельные из них были приняты и разработаны новые версии ГОСТ. Как подчеркнули в Госстандарте, их применение будет гарантировать, что результаты испытаний парфюмерно-косметической продукции по этим показателям в странах ЕАЭС и ЕС будут одинаковы.

"Чтобы обеспечить безопасность и качество готовой косметической продукции, изготовитель должен гарантировать отсутствие в ней целого ряда веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье потребителя. В новых стандартах установлены методы, контролирующие содержание таких веществ", - отметили в ведомстве. Один из них - скрининговый метод, применяемый для оперативного отбора проб и обнаружения диэтаноламина в парфюмерно-косметической продукции и сырье, используемом для ее производства. Ограничение по использованию этого компонента введено из-за того, что остаточные количества данного вещества способны вступать в реакцию с некоторыми другими ингредиентами продукции и упаковки, что может привести к образованию высококанцерогенного нитрозодиэтаноламина.

Ингредиенты, которые входят в состав отбеливающих кремов, могут нанести вред потребителю в случае, если они содержат небезопасные токсичные вещества, например, гидрохинон. В связи с этим в стандартах установлен метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием в ультрафиолетовой области спектра для идентификации и количественного определения ряда таких веществ.

"В состав многих средств гигиены для полости рта, в частности зубной пасты, входят ионы фтора. Они способствуют профилактике кариеса, однако их переизбыток может быть опасен. Поэтому важно знать и определять количество фторидов в готовой продукции. Так, один из вводимых стандартов устанавливает метод определения количественного содержания фторида для фторсодержащих средств гигиены полости рта", - добавили в Госстандарте.

Техрегламент Таможенного союза также устанавливает требования к токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции. В поддержку их реализации вводится четыре стандарта на альтернативные методы испытаний продукции (in vitro). Их применение позволит избежать проведения испытаний на животных (in vivo) и таким образом снять технические барьеры для поставок в страны ЕС изготовленной в ЕАЭС парфюмерно-косметической продукции. "На европейском рынке реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных, после 2013 года запрещена. Запрет на тестирование парфюмерно-косметической продукции на животных действует и в других странах", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, Беларусь выступает ответственным разработчиком очередного изменения в техрегламент. Это изменение уточнит вопросы отнесения отдельных видов продукции к парфюмерно-косметической, некоторые микробиологические показатели, а также требования к маркировке и оценке соответствия парфюмерно-косметической продукции, подпадающей под действие других техрегламентов. Представить проект в ЕЭК для принятия планируется к концу 2021 года.-0-