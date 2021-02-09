9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выдан 900-тысячный ключ электронной цифровой подписи, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова.

Владельцами электронной цифровой подписи в Беларуси являются как представители бизнеса, так и граждане. ЭЦП используется для юридически значимой деловой переписки, при обмене электронными накладными, в интернет-банкинге, для наполнения информацией государственных баз данных, при подаче налоговых деклараций и отчетов в ФСЗН, а также для получения государственных услуг в электронном виде. Национальный центр электронных услуг - оператор республиканского удостоверяющего центра государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Беларуси.

Первый заместитель директора НЦЭУ Сергей Руднев подчеркнул, что к выпуску 900-тысячного ключа ЭЦП Беларусь прошла путь в несколько лет. "Если в 2014 году электронные цифровые подписи были в новинку для населения и бизнеса, то сегодня ЭЦП - обычное явление. Благодаря электронной цифровой подписи бизнес может очень эффективно взаимодействовать с государством и не тратить время на посещение различных государственных офисов. Например, для подачи налоговой декларации и различных документов в Фонд социальной защиты населения, а также другие государственные органы", - отметил он.

Сергей Руднев также обратил внимание на то, что сегодня бизнес активно использует электронную цифровую подпись. В прошлом году Национальный центр электронных услуг разработал новые сервисы: можно онлайн продлить сертификат ЭЦП, срок действия которого истекает.

Сегодня в республиканском удостоверяющем центре Национального центра вручили памятный сертификат и сувенир владельцу 900-тысячного ключа электронной цифровой подписи - индивидуальному предпринимателю из Минска Анастасии Ясковец. Она получила новый сервис по дистанционному продлению сертификата ЭЦП. Увидев на электронной почте уведомление, что срок действия сертификата ЭЦП истекает, она воспользовалась услугой 6.0.00 на едином портале электронных услуг.

Наталия Кочина вручает сертификат предпринимателю Анастасии Ясковец

Для юридических лиц получение сервиса по дистанционному продлению сертификата ЭЦП двухфакторное. Сперва работник организации входит в личный кабинет на portal.gov.by, выбирает электронную услугу 6.0.01 и создает файл запроса. Затем руководитель организации уже в своем личном кабинете на portal.gov.by выбирает услугу 6.0.02, подтверждает запросы работников и оплачивает услугу через платежный сервис Assist, ЕРИП или клиент-банк. После этого сертификат ЭЦП издается в автоматическом режиме. Он будет храниться в облачном хранилище, ссылка для входа в которое, а также логин, пароль и инструкции придут пользователю в личный кабинет, на e-mail и в СМС-сообщении.

"Мы надеемся, что эти новые онлайн-сервисы добавили удобства в жизни наших потребителей. Они получили новую возможность - не выходя из офиса или дома продлить ключ электронной цифровой подписи, таким образом сэкономив свое время на посещении регистрационных центров", - добавила заместитель директора НЦЭУ по коммерческим вопросам Наталия Кочина. С момента запуска сервисов по дистанционному продлению сертификата ЭЦП ими воспользовались более 2,5 тыс. владельцев электронной цифровой подписи, в том числе более 500 - в январе 2021 года.

Национальный центр электронных услуг работает над тем, чтобы расширить продуктовую линейку электронных сервисов, которые граждане и бизнес могут получить в режиме онлайн на едином портале электронных услуг portal.gov.by. Сейчас там доступен 191 сервис: 135 видов электронных услуг и 56 видов административных процедур.-0-

Наталия Кочина

Фото Рамиля Насибулина