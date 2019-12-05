5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выявлено более 10 тыс. месторождений полезных ископаемых, сообщил заместитель начальника главного управления природных ресурсов - начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Мох во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Минерально-сырьевая база страны включает более 10 тыс. выявленных месторождений полезных ископаемых, в том числе подготовленных к разработке и разрабатываемых. Но есть стратегические месторождения, которые осваивают флагманы нашей промышленности, а есть те, освоение которых в настоящее время нерентабельно", - сказал Олег Мох.

Всего в Беларуси есть 33 вида полезных ископаемых. В их числе топливно-энергетические ресурсы (нефть и газовый конденсат, торф, бурые угли, горючие сланцы), химическое и агрохимическое сырье (каменная и калийные соли, фосфориты, доломит, сапропель), индустриальное сырье (железные руды, формовочные пески, бентонитовые глины), индустриально-строительное сырье (мел, мергель, гипс, строительный камень, песчано-гравийные смеси, стекольные и строительные пески, глины и др.), подземные воды (пресные и минеральные воды, промышленные рассолы).

По словам заведующего лабораторией геотектоники и геофизики Института природопользования НАН Ярослава Грибика, сегодня открыто более 80 месторождений нефти. Все они расположены в Припятском прогибе. Каждый год в стране добывается около 1,7 млн т нефти, причем ежегодно идет прибавка на 10-20 тыс. т. При таких объемах добычи запасов данного сырья хватит примерно на 30 лет.

По данным Минприроды, запасы торфа в Беларуси составляют около 4 млрд т. Учтено 89 месторождений торфа с разведанными и утвержденными запасами более 191 тыс. т. Сырьевая база позволяет не только наращивать мощности действующих предприятий, но и создавать новые крупные производства. Добыча в настоящее время проводится на 50 месторождениях.

Что касается бурых углей, ресурсная база представлена тремя месторождениями в Припятском прогибе: Житковичским (разведанные запасы - 69,1 млн т), Бриневским (30 млн т), Тонежским (42 млн т). К промышленному освоению подготовлены Житковичское и Бриневское, однако в настоящее время их разработка является нецелесообразной. Кроме того, в Припятском прогибе выявлены два крупных месторождения горючих сланцев: Любанское и Туровское (суммарные запасы - 422,3 млн т).

Выявлены три месторождения и два участка калийных солей в Минской и Гомельской областях с суммарными запасами более 7,6 млрд т. Разрабатывается Старобинское месторождение, подготавливаются к разработке Петриковское месторождение и Любанский участок Старобинского.

В Витебской и Могилевской областях выявлены и в той или иной степени изучены более 25 месторождений и проявлений доломита. Разрабатывается крупнейшее месторождение Руба с разведанными запасами свыше 900 млн т.

В Беларуси также имеются существенные запасы строительного камня, кварцевых песков. Разработка месторождений железных руд не является рентабельной, а для каолинов требуется новая технология переработки глинистых пород исходя из целей использования.-0-

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