В Беларуси выпустят в обращение почтовую марку об истории денежных знаков

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почтовые марки "История денежных знаков Беларуси" будут выпущены в обращение 4 ноября, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

На почтовых марках представлены денежные знаки Беларуси образца 1992-1999 годов, а также 2000 и 2009 годов. "Тираж составляет по 72 тыс. штук. Марки также отпечатаны в малом листе тиражом 15 тыс. штук", - рассказали в Нацбанке.

Почтовый проект, состоящий из трех почтовых марок, конверта "Первый день" и специального штемпеля, подготовлен РУП "Белпочта" и Министерством связи и информатизации во взаимодействии с Национальным банком.-0-