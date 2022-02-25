В Беларуси выработка электроэнергии в 2021 году выросла на 6,4%

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объем выработки электроэнергии в 2021 году вырос на 6,4%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виктора Каранкевича, в 2021 году организации отрасли сработали стабильно. "Выполнены доведенные правительством ключевые параметры и задачи. Обеспечено надежное энерго- и газоснабжение потребителей как реального сектора экономики, так и населения. Продолжалась системная работа по модернизации основных производственных фондов организаций энергокомплекса. Также особое внимание было уделено повышению надежности работы энергосистемы", - рассказал он.

В 2021 году общий объем выработки электрической энергии составил порядка 41 млрд кВт/ч, что на 6,4% превышает данный показатель за 2020 год. Общее потребление электроэнергии за отчетный период составило 40,3 млрд кВт/ч (106% к показателю 2020 года). Энергоснабжающие организации отпустили 37,2 млн Гкал тепловой энергии, или 116,3% к уровню 2020 года. "Это обусловлено увеличением потребления реального сектора экономики с учетом роста объемов производства продукции организациями, а также более ранним началом отопительного сезона", - добавил министр.

Газоснабжающие организации за прошлый год поставили потребителям страны 19 млрд куб.м природного газа. "По программе комплексной модернизации торфяных производств в 2021 году организации торфяной промышленности добыли около 2 млн т торфа, произведено 938,4 тыс. т торфяной продукции топливной группы и 173,5 тыс. т нетопливной группы", - отметил руководитель министерства.

Продолжалась модернизация энергетической инфраструктуры. "За прошлый год построено и реконструировано порядка 1,8 тыс. км линий электропередачи, 244 км тепловых сетей, введено в эксплуатацию около 1 тыс. км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 21 тыс. квартир", - добавил глава Минэнерго.-0-