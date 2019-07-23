В Беларуси выросли продажи яблок, снизились - овощей и картофеля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии выросли продажи яблок, снизились - овощей и картофеля. Такие данные приводятся в отчете Белстата по продаже отдельных продовольственных товаров организациями торговли (без учета микроорганизаций), сообщает БЕЛТА.

Так, продажи свежих яблок за полгода выросли на 17,8% до почти 47 тыс. т. В целом свежих фруктов и овощей продали на 5,8% больше (147,4 тыс. т) по сравнению с первым полугодием 2018-го. При этом свежих овощей и грибов, а также картофеля стали покупать меньше - на 9,7% и 6,5% соответственно.

Продажи мяса и мясных продуктов изменились незначительно - снизились на 0,5% до 288 тыс. т. Рыбы и продуктов купили 43,3 тыс. т - на 1,2% больше.

Реализация мучных кондитерских изделий выросла на 5,6% до 56,7 тыс. т, сахаристых изделий - на 6,7% до 42,1 тыс. т.

Среди напитков наиболее заметно увеличились продажи минеральной воды - на 17,1% до 15 974 тыс. дал.

По данным Белстата, доля отечественных товаров в общем объеме продажи продуктов питания наиболее высокой сложилась в таких группах, как мясо и мясные продукты (99,8%) и масло сливочное (99,9%), 100% проданных яиц - белорусского производства. Из списка анализируемых товаров импортировался весь объем риса, доля свежих фруктов и орехов отечественного производства в общем объеме продаж составила 6,8%.

В отчете по отдельным непродовольственным товарам, которые реализовали в первом полугодии организации торговли (без учета микроорганизаций), наиболее заметен рост продаж автомобилей (на 44,8% до 24,3 тыс. штук), пиломатериалов (на 24,6%), обуви (на 18%), верхней одежды (на 16,6%).-0-