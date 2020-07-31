В Беларуси вытереблено более половины площадей льна

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вытереблено 25 тыс. га льна, что составляет 51,3% уборочной площади. Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 31 июля, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) убраны с 636 тыс. га, что составляет 29% запланированной площади. По темпам работ лидирует Гомельская область, где убрано 48,7% (165,7 тыс. га) площадей от плана. В Брестской области убрано 46,5% площадей (157,1 тыс. га), Гродненской - 35,6% (113,3 тыс. га), Минской - 24,5% (118,9 тыс. га), Могилевской - 15,2% (51,3 тыс. га), Витебской - 7,91% (29,9 тыс. га).

Всего по стране намолочено 2,437 млн т зерна при средней урожайности 38,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,6 ц/га). В планах аграриев - собрать в этом году 8 млн т зерна (без учета кукурузы).

Второй укос трав в Беларуси проведен на 695,1 тыс. га (84,9% от плана). Заготовлено 626,4 тыс. т сена (62% от плана), 12,123 млн т сенажа (96,2%) и 499,4 тыс. т силоса (2,6%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 41% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-