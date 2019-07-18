В Беларуси вытереблено около трети площадей льна

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вытереблено 29% площадей льна. Такие данные приводятся в оперативной информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 18 июля, лен вытереблен на 15,1 тыс. га. Кроме того, проведено оборачивание лент 18,1% вытеребленного льна.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 187,7 тыс. га, что составляет 8,68% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 21,1% от плана (71 тыс. га). В Гомельской области убрано 17% площадей (56,2 тыс. га), Гродненской - 6,48% (21,1 тыс. га), Минской - 5,36% (26,9 тыс. га), Могилевской - 3,43% (10,8 тыс. га). В Витебской области к уборке только приступают: зерновые убраны с 0,5% площадей (1,77 тыс. га). Всего по стране намолочено 592,1 тыс. т зерна при средней урожайности 31,6 ц/га.

Кроме того, хозяйства Беларуси провели второй укос трав на 57,8% площадей (452,9 тыс. га). По данным Минсельхозпрода, сельскохозяйственные организации страны заготовили 2 897,6 тыс. т кормовых единиц травяных кормов. Всего в этом году их планируется заготовить 9 168 тыс. т. На одну условную голову скота заложено 8,69 ц кормовых единиц. Сенажа заготовлено 8 940,8 тыс. т (68,8% к плану), сена - 614,3 тыс. т (64,8%), силоса - 328,5 тыс. т (1,8%).-0-