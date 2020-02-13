В Беларуси за два года построили 22 социальных дома с техпомощью Китая

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали межправительственный приемо-сдаточный акт по завершению второго этапа строительства социального жилья с технико-экономической помощью Китая. Подписание состоялось во время встречи министра экономики Беларуси Александра Червякова с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"В 2018-2019 годах введены в эксплуатацию 22 жилых дома на 1854 квартиры общей площадью около 118 тыс. кв.м. Реализация двух этапов проекта позволила улучшить условия проживания более 5 тыс. граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, малообеспеченных слоев населения", - отметили в министерстве.

Стороны обсудили и другие перспективные направления технико-экономической помощи КНР до 2025 года: реализацию проектов "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта", поддержку развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", а также иные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

На встрече был обозначен серьезный прогресс в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и намечены шаги по активизации взаимодействия в 2020 году.-0-