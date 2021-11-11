11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь - сентябрь собрано почти 590 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР). Об этом сообщила сегодня журналистам директор ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все мы знаем, что природные ресурсы не безграничны и отходы, в первую очередь коммунальные, могут быть использованы повторно для того, чтобы сэкономить природные ресурсы, сохранить окружающую среду. Ни для кого не секрет, что выпуск продукции из вторичного сырья дешевле по многим показателям. Что касается сбора и использования вторичного сырья в целом по республике, то за 9 месяцев в стране было собрано почти 590 тыс. т традиционных видов вторичных материальных ресурсов, что составляет 75% от доведенных показателей на 2021 год", - отметила руководитель организации.

Наталья Гринцевич также сообщила: на УП "Зеленстрой" в городе Минске завершено создание производства по использованию органической части отходов. "Органика позволит нам заменить торф и получить растительный грунт для использования, например, в садово-парковом хозяйстве. Выход готовой продукции будет 28 тыс. куб. м в год. Сейчас организация получает разрешительную документацию, и уже будет использоваться органическая часть отходов", - рассказала эксперт.

По ее информации, в "Красносельскстройматериалах" почти подготовили оборудование для использования RDF-топлива (топливо, полученное из твердых отходов путем переработки). "Это топливо будет сжигаться в цементных печах завода. Это позволит более полно использовать коммунальные отходы и вовлечь их в оборот", - пояснила Наталья Гринцевич.-0-