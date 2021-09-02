В Беларуси за пять лет будет построено около 1 тыс. км газопроводов

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет построено около 1 тыс. км газопроводов по программе комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Как проинформировал генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, за пятилетку в стране будет заменено 900 газорегуляторных пунктов, 40 тыс. км газовых сетей обследуют на предмет дальнейшей эксплуатации. "Большое внимание в рамках программы мы будем уделять диспетчеризации, автоматизации, системам телеметрии, цифровизации", - подчеркнул он.

Оцифровка газовых сетей дает возможность отслеживать работу оборудования в режиме онлайн. "На данном этапе идет внедрение единого автоматизированного мультипрограммного комплекса, цель которого - обеспечение безопасной эксплуатации систем газоснабжения", - добавил руководитель ГПО "Белтопгаз". Комплекс будет состоять из трех уровней: 1-й - базовый, для рабочих организаций, 2-й - средний, оперативно-аналитический, для среднего руководящего состава, 3-й - верхний, для руководителей как отдельных предприятий, так и отрасли в целом, обеспечит анализ и контроль за всеми технологическими процессами.

Благодаря масштабной работе по газификации в Беларуси природный газ проведен во все 115 городов, 118 районных центров и 3467 сельских населенных пунктов. Общая протяженность газовых сетей составляет около 64 тыс. км.

Потребителями природного газа сегодня являются около 3 тыс. промышленных и порядка 6 тыс. коммунально-бытовых предприятий.-0-