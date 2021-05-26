В Беларуси завершается реализация проекта в области ветроэнергетики

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель проекта международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" Марина Белоус рассказала о его результатах во время заключительного семинара, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе мероприятий проекта - совершенствование государственного кадастра возобновляемых источников энергии, внесение предложений по изменениям в законодательство. "В частности, мы разработали предложения по расчету тарифа для объектов возобновляемой энергетики, в том числе ветроэнергетики, основанные на методе инвестированного капитала. Подготовлены проекты документов, направленные на реализацию Парижского соглашения по климату. Мы также подготовили пакет предложений по внедрению в нашей стране системы зеленых сертификатов, которые подтверждают каждый киловатт уже произведенной зеленой энергии", - рассказала Марина Белоус.

Проект также затрагивал вопросы технического нормирования и стандартизации. "Мы разработали четыре стандарта, которые уже введены, и два технических кодекса установившейся практики", - отметила руководитель проекта.

Кроме того, среди важных компонентов проекта - сокращение рисков инвестиций в ветроэнергетику Беларуси. "Этот компонент был направлен на реализацию различных программ обучения и наращивание потенциала местных инжиниринговых компаний", - пояснила Марина Белоус.

Проект международной технической помощи "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" реализуется с 2015 года. Донорами проекта выступают Глобальный экологический фонд и Программа развития ООН, национальной исполняющей организацией - Минприроды. Основная цель проекта - содействие развитию ветроэнергетического сектора страны и привлечение прямых инвестиций.-0-