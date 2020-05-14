В Беларуси завершается сев кукурузы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев кукурузы в Беларуси проведен почти на 1,1 млн га, или на 95,1% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 14 мая, льном-долгунцом засеяно 48,7 тыс. га, что составляет более 96% запланированных площадей, овощами - 3,98 тыс. га (88,4%). Сев сахарной свеклы и картофеля завершен. Гречиха посеяна на 9,34 тыс. га (41%), яровой рапс - на 50,1 тыс. га (95,9%), просо - на 6,48 тыс. га (79%). Сев всех яровых культур в Беларуси проведен на более чем 2,4 млн га - 94,4% запланированных площадей.

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, картофель - на 21,7 тыс. га, овощи - на 4,5 тыс. га, кукурузу - на более чем 1,1 млн га.-0-