27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается сев озимых крестоцветных на зерно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Озимые крестоцветные культуры, в том числе озимый рапс, посеяны на зерно на 375,3 тыс. га, что составляет 98,3% плана. Согласно рабочему плану проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году, утвержденному Минсельхозпродом, сев озимых крестоцветных на зерно должен быть завершен до 30 августа. Идет подготовка почвы под сев озимых зерновых: уже подготовлено 346,4 тыс. га (25,6% плана).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 2 млн га, что составляет 97,1% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,413 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,4 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 686 тыс. т зерна. В Брестской области намолочено почти 1,2 млн т зерна, Гродненской - более 1,17 млн т, Витебской - 904,8 тыс. т, Могилевской - 766,9 тыс. т, Гомельской - 677,7 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 27 августа выполнен на 89,5% (поставлено 729,7 тыс. т).-0-