В Беларуси завершается сев озимых зерновых

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 октября 2020
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:25 Национальный исторический музей покажет около 40 работ фотохудожника Алика Замостина Культура
10:23 В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг для предоставления льгот Регионы
10:23 В Минске авто сбило пешехода - следователи устанавливают обстоятельства Происшествия
10:16 Песни под гитару, селфи с рысью и создание оберегов - в Гомельской области пройдет молодежный форум Регионы
10:16 ФОТОФАКТ: Стартовал минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы" Регионы
10:11 В Махачкале 16 воспитанников детсадов доставлены в больницу с признаками отравления В мире
10:04 В зоне нагорнокарабахского конфликта всю ночь продолжались бои В мире
10:03 Чемпионат по мини-футболу среди иностранных студентов пройдет 14-15 октября в БГУ Общество
09:57 Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве В мире
09:57 ФОТОФАКТ: Живописный парк Гонгендо в Японии Калейдоскоп
09:56 В Беларуси завершается сев озимых зерновых Экономика
09:46 Протестные демонстрации в Израиле продолжаются В мире
09:43 В Республике Корея при пожаре в небоскребе пострадали 88 человек В мире
09:39 За сутки в лесах пяти областей страны обнаружены 16 потерявшихся Происшествия
09:35 Авиабомбу весом 100 кг обнаружили в Барановичском районе Происшествия
09:31 Молодежная сборная Беларуси примет футболистов Кипра в квалификации ЧЕ Спорт
09:31 В Минске мошенники под видом арендодателей похитили со счета девушки более Br500 Происшествия
09:24 События в Кыргызстане приняли хаотический и неуправляемый характер - депутат Политика
09:22 Исполком МОК утвердил дату проведения 137-й сессии в Афинах Спорт
09:19 Команда Лицея БГУ победила на чемпионате Минска по программированию для школьников Регионы
09:13 Совет безопасности Кыргызстана рассказал о попытках обострения обстановки в стране В мире
09:10 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на автодорогах М5 и М10 Регионы
09:10 Сенатор о ситуации в Нагорном Карабахе: нельзя допустить эскалации конфликта, страдают мирные люди Политика
09:03 Футболисты России уступили шведам в домашнем спарринге Спорт
08:58 Большой театр проведет конкурс на лучшую новогоднюю театральную игрушку Культура
08:58 Обстрелы, жертвы и разрушения – масштаб бедствия в Нагорном Карабахе остается катастрофическим В мире
08:50 Протесты в Индонезии: полиция применила силу для разгона митингующих В мире
08:47 В ООН призвали Кыргызстан руководствоваться законом и избегать насилия В мире
08:44 Определились пары финалистов плей-офф квалификации футбольного ЧЕ Спорт
08:37 В Канаде установлен новый рекорд по числу зараженных COVID-19 за сутки В мире
Все новости
Все новости
Экономика
09 октября 2020, 09:56

В Беларуси завершается сев озимых зерновых

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Уборочная кампания"
Уборка льна завершается в Беларуси
Аграрии Гомельской области убрали около 70% площадей кукурузы на силос

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озимые зерновые в Беларуси посеяны на 1,347 млн га площадей, что составляет 95,8% от плана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 9 октября, кукурузу убрали с 725,6 тыс. га (59,5% от запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 698,6 тыс. га (69,5% плана), собрано 16,813 млн т зеленой массы при урожайности 240,7 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 27 тыс. га (12,7% плана), намолочено 172,5 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,228 млн т зерна при средней урожайности 37,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,7 ц/га). В Минской области собрали более 2 млн т зерна, Гродненской - практически 1,6 млн т, Брестской - почти 1,4 млн т, Могилевской - свыше 1,1 млн т, Витебской - более 1 млн т, Гомельской - свыше 900 тыс. т.

Льнотреста поднята с 45,4 тыс. га, что составляет 95,5% от уборочной площади. Заготовлено 144,9 тыс. т при средней урожайности 36,5 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,8 ц/га).

Кроме того, в Беларуси заготовлено 863,2 тыс. т сена (85,5% от плана), 13,353 млн т сенажа (106%) и 14,443 млн т силоса (75,3%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 86,8% от плана.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
сельское хозяйство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото EPA - EFE РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России
Фото из архива ЕЭК займется развитием производства в ЕАЭС беспилотной сельхозтехники
Фото belaes.by БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности
Контейнерный поезд с белорусской сухой молочной продукцией отправился в Китай
Фото из архива Горынский агрокомбинат купило предприятие с польским капиталом
Фото из архива Холдинг "Салео" планирует проведение санации, о ликвидации речь не идет - председатель Совета директоров
Главное
Во время совещания Как жить в новой эпидемической реальности? - Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Головченко направился в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета
Обстрелы, жертвы и разрушения – масштаб бедствия в Нагорном Карабахе остается катастрофическим
"В душе были румба и ламбада!" Девушка сделала покупку в "Е-доставке" и выиграла квартиру в центре Минска!
Топ-новости
Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом
Чуприс: необходимо формировать особую правовую культуру населения
В Беларуси завершается сев озимых зерновых
Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались
ФОТОФАКТ: Стартовал минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы"
Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА
В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг для предоставления льгот
Минобороны: советуем воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси
БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности
РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич
РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России
"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс
Белорусские футболисты проиграли Грузии в 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат Европы
Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.