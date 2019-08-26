26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается теребление льна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 26 августа лен вытереблен на 47,8 тыс. га (96,8% от плана), проведено оборачивание лент льна на 49,1% уборочной площади. Льнотресту подняли на 34,8% площадей, заготовлено 50 тыс. т. Урожайность льнотресты - 34,1 ц/га (в прошлом на аналогичную дату - 24,4 ц/га).

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 2 млн га, что составляет 96,6% от запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,386 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,4 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 679 тыс. т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 98,6%. В Брестской области убрано 99,5% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 98,2% площадей, намолотив более 1,17 млн т зерна. В Витебской области намолочено 891,5 тыс. т зерна, убрано 87,9% площадей. В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 97,2% площадей (намолочено 675,6 тыс. т зерна), Могилевской - с 97,1% (764,1 тыс. т зерна).

План поставок зерна в счет госзаказа на 26 августа выполнен на 87,7% (поставлено 715,1 тыс. т).-0-