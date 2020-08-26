26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается теребление льна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 26 августа, лен вытереблен на 45,7 тыс. га (94,7% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 19,8 тыс. га (43,3% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 2,92 тыс. га, заготовлено 9,33 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,037 млн га, что составляет 92,9% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,6% площадей от плана (318 тыс. га), Брестской - 98,5% (335 тыс. га), Минской - 97,5% (477,1 тыс. га), Гомельской - 97,2% (331,8 тыс. га), Могилевской - 83,9% (278,9 тыс. га), Витебской - 80,8% (296,7 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 11,09% и 17,9% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,591 млн т зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т и по более 900 тыс. т - в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 772,5 тыс. т сена (76,5% от плана), 12,794 млн т сенажа (101,5%) и 1,092 млн т силоса (5,7%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 45,3% от плана.-0-